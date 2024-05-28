В Минюсте рассказали, сколько заключенных уже присоединились к ВСУ

Министр юстиции Денис Малюська сообщил, что уже 613 заключенных вышли из мест несвободы и присоединились к рядам Вооруженных сил Украины. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

По его словам, эти бывшие заключенные будут служить в штурмовых подразделениях.

«Это будут подразделения, которые пока состоят исключительно из лиц, отбывавших наказание. То есть это монолитные подразделения без смешивания с другими военнослужащими. Здесь я не совсем уверен, что это лучшая опция, но опять же — военным виднее. Мы пока что не дошли до ведения непосредственно боевых действий этими подразделениями, идет подготовка. Возможно, ситуация изменится позже. И выбор — о смешивании или несмешивании — будет сделан в пользу второго. Но пока это отдельные подразделения, пока это штурмовые подразделения», — рассказал министр.

Малюська отметил, что «нет гарантии или уверенности, что это будет сохранено, потому что опять же военное командование смотрит на опыт, смотрит, как оно сейчас начинает работать».

Также министр подчеркнул, что Министерство юстиции контролирует и следит за тем, чтобы все требования законодательства были соблюдены по таким категориям лиц.

«Чтобы потом те, кто еще не определился, присоединится ли к рядам Вооруженных сил, или нет, или еще наблюдающие за первой волной мобилизованных, чтобы они также убедились, что это правильная практика, что с бывшими заключенными обращаются должным образом, что их тренируют, их обеспечивают в соответствии со стандартами, и затем также присоединились к рядам Вооруженных сил», — отметил Малюська.

Напомним, в Минобороны разъяснили, в каких подразделениях будут служить мобилизованные заключенные.