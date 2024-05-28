Участие в Саммите мира подтвердили 90 стран

Свое участие в Саммите мира подтвердили уже 90 государств мира. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время совместной с премьер-министром Испании Петром Санчесом пресс-конференции в Мадриде в понедельник, 27 мая.

«В настоящее время уже 90 стран подтвердили свое участие. Мы продолжим работать с лидерами мира ради более широкого представительства», — заявил он.

Зеленский также поблагодарил испанского премьера за его личное согласие принять участие в Саммите мира.

По словам президента, этот саммит станет первой реальной возможностью приблизить справедливый надежный мир.

«Не просто какую-то паузу между российскими ударами, а действительно мир. Там на Саммите мы увидим, кто на самом деле в мире верит в международное право и готов его действенно защищать. Каждый лидер, не желающий продолжения этой войны и дальнейшей агрессии Российской Федерации, может продемонстрировать на Саммите свой настоящий интерес в мире», — добавил Зеленский.

Напомним, Байден пропустит украинский Саммит мира.