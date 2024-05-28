Нидерланды решили собрать Patriot для Украины

Нидерланды намерены собрать систему Patriot и передать ее Украине в краткосрочной перспективе. Об этом сообщило Минобороны Нидерландов.

Указано, что Нидерланды предоставят основные компоненты из собственных запасов и обратятся в европейские страны с просьбой сделать то же самое.

«Мы ведем переговоры со странами о сборке системы Patriot, а также об обучении украинских экипажей. С нашим предложением, а также, если другие потенциальные страны-партнеры смогут предоставить запчасти и боеприпасы, мы сможем предоставить Украине как минимум одну полную систему в краткосрочной перспективе», — заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

В правительстве Нидерландов понимают, что систем Patriot не хватает, но указано, что Украина также борется за Европу, а ее военный потенциал, энергетика и жизненно важная инфраструктура ежедневно подвергаются атакам.

«Нидерланды хотят, чтобы система Patriot была введена в эксплуатацию в Украине как можно скорее», — говорится в сообщении.

Напомним, в Румынии сделали заявление о Patriot для Украины.