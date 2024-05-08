Европейцев напугали… древние книги с мышьяком

В Европе возникла неожиданная проблема. О ней сообщает Europe1.

Информируется о том, что тут начали проверку библиотек – ищут книги девятнадцатого века, которые содержат мышьяк.

Отмечается, что в последние недели из немецких библиотек изъяли тысячи книг, предварительно, загрязненных мышьяком.

Причиной стал зеленый пигмент, использовавшийся в девятнадцатом веке для окраски кожи из которой изготовлялись обложки.

Сказано: «В соседнем Эльзасе Национальная и университетская библиотека в Страсбурге также проводит проверку».

Как рассказали в Национальной и университетской библиотеки, зеленые обложки были частью моды 1840-х годов. Такой пигмент имел в своем составе мышьяк, вдыхание которого может привести к рвоте, а при длительном воздействии и к развитию рака.

Говорится, что поиск опасных изданий может занять месяцы только в страсбургской библиотеке.

Резюмируется, что обнаруженные книги проходят оцифровку и оказываются в герметичных контейнерах.

Ранее немцы объяснили, почему нужно читать книги.