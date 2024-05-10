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Видео-Новости > В Калужской области неизвестные дроны атаковали НПЗ, возник пожар

В Калужской области неизвестные дроны атаковали НПЗ, возник пожар

Александр Панько
10.05.24 09:42
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В Калужской области неизвестные дроны атаковали НПЗ, возник пожар

В Калужской области беспилотные летательные аппараты атаковали нефтеперерабатывающий завод. В результате прилетов возник пожар. Об этом сообщают росСМИ.

По данным пабликов, в Дзержинском районе недалеко от станции Полотняный завод около часа ночи раздались несколько мощных взрывов. Сообщалось о работе ПВО.

Очевидцы рассказали, что перед этим были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы «Первый завод».

РосСМИ сообщают, что пожар на заводе локализован, жертв нет.

По словам местных жителей, сотрудники были эвакуированы с НПЗ в районе 12 ночи.

ООО «Первый завод» — крупнейший нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России. Основной комплекс по переработке товарной нефти и газоконденсата. Номинальная мощность по переработке нефти составляет 1,2 миллиона тонн в год.

Этот НПЗ уже был атакован 15 марта.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что сегодня ночью в результате падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания.

«Сейчас пожар ликвидирован. По предварительным данным пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия», — сообщил он.

Напомним, накануне дроны атаковали НПЗ в российском Башкортостане.

Тэги: пожар, взрыв, НПЗ, дроны, Калужская область

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