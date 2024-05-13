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Новости > Стало известно, сколько авиабомб Россия сбросила на собственную территорию

Стало известно, сколько авиабомб Россия сбросила на собственную территорию

Александр Панько
13.05.24 16:16
187
Стало известно, сколько авиабомб Россия сбросила на собственную территорию

РФ сбросила не менее 32 ФАБ только за март, апрель и май на российские и оккупированные украинские регионы. В частности, пять авиабомб сбросила Россия на Белгородскую область за последние четыре дня. Об этом в Telegram сообщило российское издание ASTRA, позиционирующее себя как независимое.

ФАБ-500 упала 12 мая в районе дома по улице Вересковой в поселке Разумное-54 Белгородского района области. Тяжелая бомба зарылась в землю и не взорвалась.

Согласно информации российских соцсетей, пострадавших нет, жителей близлежащих домов планируют эвакуировать, уничтожение боеприпаса запланировано на 13 мая. Официально о падении боеприпаса не сообщалось.

10 мая ВКС РФ сбросили на Белгородскую область четыре ФАБ. В частности, ФАБ-500 в этот день нашли на дороге из поселка Комсомольское в село Ближнее Белгородского района. Бомбу уничтожили 11 мая, пострадавших нет.

В самом поселке Комсомольский утром 10 мая обнаружили еще одну ФАБ-500. Бомбу обнаружили возле жилого дома на улице Южная. Жителей близлежащих домов эвакуировали.

В районе села Яблочковое 10 мая нашли ФАБ-250. Никто не пострадал. ФАБ-500 в этот же день сбросили в районе поселка Разумное. Жителей не эвакуировали, никто не пострадал.

11 мая ФАБ-250 обнаружили в Новой Таволжанке на территории ООО Новая Заря. Боеприпас уничтожили в тот же день, пострадавших нет.

Обо всех пяти случаях местные власти, как и всегда, предпочитали скрыть, не сообщая о них публично.

Кроме того, СМИ напомнил, что 6 мая «нештатное схождение» боеприпаса из российского самолета состоялся в деревне Воронцовка Краснодарского края.

5 апреля российские военные упустили ФАБ-250 на оккупированной части Херсонской области — в 5 км от села Новоукраинка в Новотроицком районе.

Ранее 4 мая российский самолет сбросил на Белгород ФАБ-500, в результате чего 7 человек были ранены, 31 домовладение и 10 авто повреждены. Российские власти причину этого события снова скрыли.

Напомним, российские самолеты продолжают бомбить Белгородскую область.

Тэги: Россия, бомбардировка, авиабомба

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