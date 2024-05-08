Людвиг ван Бетховен: ученые узнали, был ли отравлен великий композитор

Эксперты из Гарвардской медицинской школы в США выяснили кое-что интересное. По их словам, великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен страдал от хронического отравления свинцом, но это его не убило.

Указывается на то, что тот за свою жизнь испытал множество проблем со здоровьем, включая заболевание желудочно-кишечного тракта, потерю слуха, болезни печени и почек.

Кроме этого композитор страдал от провалов в памяти и неуклюжести.

Американцы отмечают, что в совокупности подобные симптомы могут указывать на отравление свинцом, и, согласно одной из теорий, именно этот токсичный металл привел к его смерти в возрасте 56 лет.

При этом во время нового опыта специалисты проанализировали несколько прядей волос Людвига ван Бетховена с помощью высокоточной масс-спектрометрии.

Было выявлено превышения уровня свинца на отдельных участках от 64 до 95 раз.

Ученые информируют, что концентрация свинца в крови композитора составляла от 69 до 71 микрограмма на децилитр, что в несколько раз выше нормального уровня свинца в крови взрослого человека, но недостаточно, чтобы вызвать смерть человека.

Резюмируется, что отравление свинцом ухудшило здоровье композитора, но его жизнь оборвалась по какой-то другой причине.

Ранее искусственный интеллект сумел дописать Десятую симфонию Людвига ван Бетховена.