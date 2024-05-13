Испания готовит новую военную помощь Украине, включающую Leopard 2

Испания готовит новый пакет помощи Украине, подготовка которого может быть завершена к 30 июня. Об этом сообщает El Pais.

Источники издания говорят, что пакет помощи будет включать:

— артиллерийские боеприпасы крупного калибра;

— легкие и тяжелые пулеметы;

— защищенные колесные машины материально-технического обеспечения;

— бронированные машины пехоты;

— противотанковое оружие и снаряды для полевой артиллерии;

— первые 10 боевых танков из партии в 19 восстанавливаемых Leopard 2 A4.

В свою очередь, испанские компании будут поставлять зенитные системы наблюдения и дистанционные оружейные станции для защиты от беспилотников.

По словам источников, испанская военная помощь Украине, скорее всего, будет направляться через НАТО. На саммите, запланированном на 9-11 июля в Вашингтоне по случаю 75-й годовщины основания Североатлантического альянса, будут утверждены «более эффективные механизмы» для направления будущей военной помощи Украине.

Источники издания заявляют, что идея заключается в том, что НАТО сама будет координировать поставки из разных стран, заменив так называемую Контактную группу по Украине «Рамштайн».

Напомним, Зеленский едет в Мадрид для подписания соглашения по безопасности с Испанией.