Кабмин внес изменения в порядок бронирования от мобилизации

Кабинет министров внес изменения в порядок бронирования военнообязанных по списку военнообязанных во время действия военного положения. Об этом говорится в постановлении правительства от 8 мая 2024 года № 520.

Согласно документу, согласование списков военнообязанных для бронирования передается от Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Министерство обороны.

Решение предусматривает, что центральные органы исполнительной власти, получив от предприятий списки забронированных, после проверки полноты перечня, наличия обоснования и соблюдения требований по количеству будут подавать его на согласование Министерству обороны.

Других существенных изменений пока нет. По-прежнему бронирование осуществляется по решению Минэкономики.

Напомним, Кабмин продлил срок бронирования от мобилизации.