В Испании у десятков людей выявили жуткий крысиный вирус

Жуткая зараза добралась до Испании. Десятки людей тут заболели крысиным гепатитом E.

Медики говорят, что впервые вирус Rocahepevirus ratti был обнаружен в Германии в 2010-м году, однако до этого считалось, что люди не могут им заразиться.

Впрочем, в 2018-м году нашли первого человека, заразившегося крысиным гепатитом E.

Эксперт по гепатитам из Кордовского биомедицинского исследовательского института имени Маймонида Антонио Риверо Хуарес поведал: «Новые пациенты прибыли из отдаленных между собой частей Испании, таких как Андалусия, Галисия, Наварра и Каталония».

Он добавил: «Это говорит о том, что вирус присутствует на значительной части территории страны. Эти сорок случаев были выявлены в результате анализа образцов, взятых у более чем 250 пациентов из десяти больниц».

Уточняется, что сейчас еще не установлено, как данная зараза передается от грызунов человеку.

Так, есть версия, что люди могут заражаться после контакта с веществами, загрязненными фекалиями или мочой крыс-носителей.

Ранее в Гонконге человек впервые подхватил страшную заразу.