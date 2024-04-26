Американцы продолжают «осваивать» Луну

Американцы продолжают потихоньку «осваивать» Луну. Так, NASA сообщает о том, что отправит туда «Электродинамический пылезащитный экран», предназначенный для отталкивания пыли.

Поясняется, что он должен защитить технику и участников будущих лунных миссий от воздействия реголита на поверхности спутника Земли.

Сказано, что лунная пыль состоит из частиц с острыми краями, что делает ее опасной даже для прочных материалов.

Кроме этого, информируется, что она также обладает сильным электростатическим зарядом и легко прилипает к различным поверхностям – данное вещество способно портить технику, скафандры, уплотнители герметичных люков и другие элементы, от которых будет зависеть жизнь человека на Луне.

Говорится, что «Электродинамический пылезащитный экран» использует систему электродов для создания «волнообразного» электрического поля, которое отталкивает пыль от поверхностей. Частицы пыли вблизи электродов устройства испытывают действие диэлектрофоретической силы, создаваемой неоднородным электрическим полем вокруг электродной сетки.

Резюмируется, что прототип этой системы отправят на Луну на борту миссии Blue Host Mission 1 компании Firefly Aerospace. Сам полет запланирован на конец этого года.

Ранее мы писали, что американцы превращают Луну в кладбище.