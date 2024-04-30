Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Зеленский признал, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне

Зеленский признал, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне

Александр Панько
30.04.24 16:46
191
Зеленский признал, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне

Украина станет членом Североатлантического альянса после победы в войне с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с офицерами, проходящими курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО.

Как отметил президент, он не считает, что Украина сможет стать членом НАТО во время войны. Это связано с тем, что отдельные члены альянса чувствуют риск, или же скепсис по этому вопросу.

«И, безусловно, уровень Украины, которая проходит через полномасштабную войну, относительно совместимости, ее уровня военных никто не будет поднимать вопрос. Безусловно, это высокого уровня специалисты в разных направлениях», — добавил он.

По словам Зеленского, вопрос о НАТО является вопросом большинства, что, в свою очередь, является политическим аспектом. В связи с этим, для вступления Украина должна одержать победу в войне.

Президент добавил, что, по его мнению, Россия приняла решение вторгнуться именно из-за того, что в свое время Украина не была членом Альянса. Тогда же некоторые страны-члены НАТО имели скепсис относительно интеграции Украины, а враг тем временем продолжал работать с сегодняшними партнерами Киева.

«У них был диалог. Она (Россия) делала все, чтобы Украину не взяли в НАТО, в ЕС, чтобы Украина просто не развивалась, чтобы она не была оторвана от влияния России. Поэтому, чтобы оторваться от этого влияния, надо защитить свою независимость с результатом — победа», — добавил он.

Напомним, Столтенберг озвучил основную проблему, препятствующую вступлению Украины в НАТО.

Тэги: Украина, НАТО, Владимир Зеленский

Комментарии

Статьи

23.03.24 10:40

Бойня в «Крокус Сити Холл»: кто за этим стоит?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
30.04.24 16:16

На Киевщине врач требовала взятку за оформление инвалидности ребенку

30.04.24 16:01

Искусственный интеллект помог выявить почти две сотни страшных вирусов

30.04.24 15:46

В Крыму атаковано три подразделения ПВО, — соцсети

30.04.24 15:23

Россияне глушат связь и GPS-навигацию на территории Крыма

30.04.24 14:49

Популярный диетолог поведала, какие ягоды помогут похудеть

30.04.24 14:48

Столтенберг озвучил основную проблему, препятствующую вступлению Украины в НАТО

30.04.24 14:30

Лукашенко хочет построить в Беларуси вторую АЭС

30.04.24 14:25

В ТЦК объяснили, как украинским мужчинам за границей обновить данные

30.04.24 14:23

Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей

30.04.24 15:46

В Крыму атаковано три подразделения ПВО, — соцсети

30.04.24 13:27

Германия передала новую партию военной помощи ВСУ

30.04.24 12:48

Основной игрок сборной Украины рискует пропустить Евро-2024 из-за травмы

30.04.24 09:40

Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов

30.04.24 09:30

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 468 720 солдат

29.04.24 16:45

Зеленский обсудил со Столтенбергом фонд на 100 млрд евро для Украины

29.04.24 15:34

В Киев прибыл генсек НАТО Столтенберг

29.04.24 12:17

Поляки разблокировали все КПП на украинской границе

29.04.24 10:06

Скончался экс-тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

29.04.24 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 467 470 солдат

25.04.24 16:16

В Киеве выстроились очереди под зданиями ТЦК

25.04.24 16:41

Стало известно, сколько ATACMS получила Украина

24.04.24 15:52

Ермак рассказал подробности о новых комплексах Patriot для Украины

25.04.24 14:03

Орбан предрек «конец западной либеральной гегемонии»

24.04.24 21:08

Животные обладают сознанием, - биологи подписали соответствующую декларацию

25.04.24 14:29

В США сказали, на сколько хватит одобренной Конгрессом помощи для Украины

25.04.24 15:21

В Польше рассказали, чем обернется для Москвы возможное нападение на страны НАТО

26.04.24 16:27

В Южной Корее научились «клепать» синтетические алмазы с поразительной скоростью

26.04.24 16:31

Китайцы назвали элементарный способ избавиться от депрессии

24.04.24 10:58

Наличность украинцев пересчитали

Фото и Видео
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов
Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов
Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге
Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге
В российском Омске пылает склад нефтепродуктов
В российском Омске пылает склад нефтепродуктов
Зеленский заявил, что Россия собирается сорвать Саммит мира
Зеленский заявил, что Россия собирается сорвать Саммит мира
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
На Киевщине произошел перелив воды через дамбу
На Киевщине произошел перелив воды через дамбу
Появилось видео, как в Малайзии столкнулись два военных вертолета
Появилось видео, как в Малайзии столкнулись два военных вертолета
Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание
Бойцы РДК назвали главную цель своих рейдов в Белгородскую область и дали интересное обещание
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.