Зеленский признал, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне

Украина станет членом Североатлантического альянса после победы в войне с Российской Федерацией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с офицерами, проходящими курсы профессионального военного образования по стандартам НАТО.

Как отметил президент, он не считает, что Украина сможет стать членом НАТО во время войны. Это связано с тем, что отдельные члены альянса чувствуют риск, или же скепсис по этому вопросу.

«И, безусловно, уровень Украины, которая проходит через полномасштабную войну, относительно совместимости, ее уровня военных никто не будет поднимать вопрос. Безусловно, это высокого уровня специалисты в разных направлениях», — добавил он.

По словам Зеленского, вопрос о НАТО является вопросом большинства, что, в свою очередь, является политическим аспектом. В связи с этим, для вступления Украина должна одержать победу в войне.

Президент добавил, что, по его мнению, Россия приняла решение вторгнуться именно из-за того, что в свое время Украина не была членом Альянса. Тогда же некоторые страны-члены НАТО имели скепсис относительно интеграции Украины, а враг тем временем продолжал работать с сегодняшними партнерами Киева.

«У них был диалог. Она (Россия) делала все, чтобы Украину не взяли в НАТО, в ЕС, чтобы Украина просто не развивалась, чтобы она не была оторвана от влияния России. Поэтому, чтобы оторваться от этого влияния, надо защитить свою независимость с результатом — победа», — добавил он.

Напомним, Столтенберг озвучил основную проблему, препятствующую вступлению Украины в НАТО.