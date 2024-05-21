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Новости > У собак и кошек обнаружили крысиный гепатит Е

У собак и кошек обнаружили крысиный гепатит Е

Агата Кловская
21.05.24 03:17
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У собак и кошек обнаружили крысиный гепатит Е

Домашние собаки и кошки способны переносить крысиный гепатит Е. Об этом поведал российский вирусолог Сергей Нетесов, которого цитируют местные СМИ.

По его словам, маркеры этой заразы, относящегося к роду Rocahepevirus семейства Hepeviridae, были обнаружены у домашних питомцев в Гонконге.

Эксперт сказал: «В Гонконге антитела к крысиному вирусу гепатита Е были найдены учеными у кошек и собак. Живого вируса у них, правда, пока не выявили, но сам факт наличия антител указывает на большую вероятность возможного распространения этого вируса на людей через данных домашних животных. Так что ситуацию с ним надо срочно изучать в разных странах».

Напоминается о том, что впервые вирус гепатита Е крыс у человека был выявлен у пациента, перенесшего трансплантацию печени.

Специалист говорит: «Это вполне объяснимо, потому что после такой операции пациенты употребляют препараты, которые подавляют иммунитет, чтобы не было отторжения пересаженного органа».

Он добавил: «Вирус также может поражать зараженных ВИЧ лиц с гораздо большей вероятностью, чем здоровых людей. Дело в том, что эти лица часто уже имеют ослабленный иммунитет и представляют собой ту категорию людей, в которых вирус может пройти адаптацию уже к здоровым людям. Такие пациенты гораздо легче заражаются почти любым патогенном».

Впрочем, уточняется, что сейчас еще нет точных данных о том, насколько эта зараза распространена в разных странах, но, с большей долей вероятности она будет присутствовать у некоторых групп людей.

Резюмируется: «Это люди с пересаженными органами, инфицированные ВИЧ и гомосексуалисты. Последние входят в группу риска, так как практикуют нетрадиционные сексуальные практики, которые сопряжены с гораздо большим травматизмом и приводят к снижению иммунитета».

Ранее мы писали, что крысиный гепатит Е атакует Европу.

Тэги: здоровье, мир, собаки, кошки, Крысиный гепатит Е

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