Первая вакцина от рака уже зарегистрирована

Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, — МИД Латвии
В Совете Европы сделали важный шаг к созданию спецтрибунала для России
В Украине могут легализовать ЧВК
Минобороны озвучило размер обновленных выплат в ВСУ
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 469 840 солдат
Зеленский признал, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне
В Крыму атаковано три подразделения ПВО, — соцсети
Германия передала новую партию военной помощи ВСУ
Основной игрок сборной Украины рискует пропустить Евро-2024 из-за травмы