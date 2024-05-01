Первая вакцина от рака уже зарегистрирована

Переломный момент" в лечении рака: первая вакцина от меланомы появилась в Британии, пишет The Irish Times.

Вакцина сейчас проходит первые испытания в больницах Англии. Она призвана стимулировать иммунную систему для борьбы с определенным видом рака, помогая организму выслеживать зараженные клетки и предотвращать рецидивы болезни.

Первые результаты укола, разработанного Moderna и MSD, показали, что он значительно повышает шансы на выживание при самой смертоносной форме рака кожи.

Ученые надеются, что вакцина также может быть использована для остановки рака легких, мочевого пузыря и почек.