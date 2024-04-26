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Новости > Китайцы назвали элементарный способ избавиться от депрессии

Китайцы назвали элементарный способ избавиться от депрессии

Агата Кловская
26.04.24 16:31
106
Китайцы назвали элементарный способ избавиться от депрессии

Эксперты из Центрального Южного университета в Хунане в Китае поведали, как избежать депрессии. Появились данные их отчета.

В нем говорится о том, что продолжительный сон в выходные дни помогает значительно снизить частоту возникновения симптомов депрессии.

Подчеркивается, что данный способ в первую очередь актуален для мужчин в возрасте до 65 лет и тем, кто меньше спит по будням.

По их словам, к начальным симптомам этой болезни относятся стойкое чувство печали и отсутствие интереса или удовольствия от занятий, которые когда-то приносили удовольствие.

Увы, как указывается, такое состояние может привести к различным эмоциональным и физическим проблемам, которые ухудшают способность человека функционировать как на работе, так и дома.

Во время своей работы китайцы проанализировали данные Национального исследования здоровья и питания, проведенного в 2017-м и 2020-м годах, изучив данные 7 719 участников, которые прошли оценку депрессивных симптомов.

Выяснилось, что около 46% людей спали дольше по выходным, компенсируя накопившийся за рабочую неделю недосып. У них было более короткое время сна в будние дни по сравнению с участниками, которые не практиковали догоняющий сон на выходных.

Также оказалось, что люди, которые спали на один или два часа дольше по выходным, имели меньше депрессивных симптомов по сравнению с теми, кто не спал в выходные дни. Вероятность депрессивных проявлений у них была ниже примерно на 38-46%.

Впрочем, удалось установить и то, что снижение депрессивных симптомов благодаря сну не касалось людей, которые сообщили о продолжительности наверстывающего сна в три часа и более.

Резюмируется, что связь между сном на выходных и симптомами депрессии в основном наблюдалась у людей, которые спали шесть часов или меньше в будние дни.

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Тэги: ученые, здоровье, мир, депрессия, наука, сон

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