В Полтаве священники УПЦ прошли крестным ходом с молитвой о мире

Главное: В Полтаве состоялся крестный ход с чудотворной Горбановской иконой Пресвятой Богородицы.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Полтавской епархии, молитвенный объезд совершили священнослужители и прихожане Макариевского кафедрального собора, места постоянного пребывания святыни.

Ход начался после молебна в Макариевском соборе с акафистом перед чествуемым в этот день образом Богородицы «Достойно есть». Затем участники посетили Вознесенский храм, где помолились перед иконой Божией Матери «Владимирская-Пушкаревская», храм мученика Иоанна Воина, где помолились о защитниках Украины, храм преподобного Сампсона Странноприимца, где вознесли молитвы о беженцах и тех, кто их принимает.

В Крестовоздвиженском женском монастыре верующие помолились перед иконой Божией Матери «Упование всех концов земли». В заключение паломники посетили храм Рождества Пресвятой Богородицы и Горбановский Богородицкий женский монастырь.

Во время крестного хода все время возносились молитвы о мире в Украине и совершалось чтение акафиста Горбановской иконе Божией Матери.

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