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Видео-Новости > В Смоленской области вспыхнула нефтебаза

В Смоленской области вспыхнула нефтебаза

Александр Панько
24.04.24 10:44
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В Смоленской области вспыхнула нефтебаза

Ранним утром в среду, 24 апреля, вблизи российского Смоленска вспыхнул пожар на нефтебазе. Об этом сообщают российские паблики и подтверждают местные власти.

«Воспламенение на топливно-энергетических объектах произошли в двух районах Смоленской области после атаки БПЛА», — сообщил губернатор Анохин, слова которого передают российские СМИ.

По его словам, пожары вспыхнули на территории Смоленского и Ярцевского районов.

Между тем Telegram-канал Shot сообщает, что в одном из двух случаев речь идет о нефтебазе у села Раздорово, около 20 км от Смоленска.

Отмечается, что первый взрыв там слышали в 3:15 ночи, а через 15 минут раздался еще один взрыв, после этого в районе промышленного объекта появилось зарево и дым. Уже около четырех утра «было слышно еще несколько громких хлопков».

О втором объекте, который якобы был поражен БПЛА, пока неизвестно.

Напомним, в Подмосковье в районе нефтебазы упал БПЛА.

Тэги: пожар, Смоленск, нефтебаза

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