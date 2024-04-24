В Смоленской области вспыхнула нефтебаза

Ранним утром в среду, 24 апреля, вблизи российского Смоленска вспыхнул пожар на нефтебазе. Об этом сообщают российские паблики и подтверждают местные власти.

«Воспламенение на топливно-энергетических объектах произошли в двух районах Смоленской области после атаки БПЛА», — сообщил губернатор Анохин, слова которого передают российские СМИ.

По его словам, пожары вспыхнули на территории Смоленского и Ярцевского районов.

Между тем Telegram-канал Shot сообщает, что в одном из двух случаев речь идет о нефтебазе у села Раздорово, около 20 км от Смоленска.

Отмечается, что первый взрыв там слышали в 3:15 ночи, а через 15 минут раздался еще один взрыв, после этого в районе промышленного объекта появилось зарево и дым. Уже около четырех утра «было слышно еще несколько громких хлопков».

О втором объекте, который якобы был поражен БПЛА, пока неизвестно.

Напомним, в Подмосковье в районе нефтебазы упал БПЛА.