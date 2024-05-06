Во Вселенной обнаружили… сбой

Эксперты из университета Ватерлоо и университета Британской Колумбии в Канаде узнали кое-что интересное. Появились данные их отчета.

В нем сказано, что им удалось выявить потенциальный сбой в гравитации Вселенной – на огромном удалении гравитационное воздействие начинает слабеть.

Информируется, что ранее ученые опирались на общую теорию относительности Альберта Эйнштейна, чтобы объяснить, как действует гравитация в космосе. Она предусматривает, что гравитация влияет не только на три физических измерения, но и на четвертое, под которым понимают время.

Ведущий автор проекта Робин Вэнь поведал: «Когда мы хотим понять гравитацию в космическом масштабе, в масштабе скоплений галактик и за его пределами, мы сталкиваемся с очевидными несоответствиями с предсказаниями общей теории относительности».

Он добавил: «Мы называем это несоответствие космическим сбоем: гравитация становится примерно на 1% слабее на расстояниях в миллиарды световых лет».

Поясняется, что причина может быть связана с расширением самой Вселенной, причем чем дальше находятся галактики, тем быстрее они движутся, приближаясь к скорости света.

Сейчас специалисты трудятся над созданием новой математической модели, чтобы устранить несогласованность космологических измерений.

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.