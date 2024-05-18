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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Сухоцветы: названия ТОП 20

Сухоцветы: названия ТОП 20

Агата Кловская
18.05.24 08:57
120
Сухоцветы: названия ТОП 20

Сухоцветы — это декоративные растения, которые сохраняют свою красоту и форму после высыхания. Они популярны среди флористов и любителей домашнего декора благодаря своей долговечности и возможности создавать уникальные композиции. В этой статье мы рассмотрим ТОП-20 названий самых популярных сухоцветов, которые могут стать отличным дополнением к любому интерьеру.

Сухонцеты: названий самых лучших  

1. Лаванда

Лаванда — одно из самых популярных растений для сушки. Её приятный аромат и красивые фиолетовые соцветия делают её отличным выбором для декора.

2. Гипсофила

Гипсофила, или "дышащая невеста", обладает нежными белыми или розовыми цветками, которые прекрасно смотрятся в букетах и композициях.

3. Гелихризум

Гелихризум, или бессмертник, имеет яркие и стойкие цветы, которые не теряют своей окраски после сушки.

4. Лунария

Лунария, или лунник, известна своими плоскими серебристыми плодами, которые часто используются в зимних композициях.

5. Аммобиум

Аммобиум обладает белыми или желтоватыми цветками, которые прекрасно сохраняют свою форму после высыхания.

6. Лаванда английская

Этот сорт лаванды отличается более интенсивным цветом и ароматом, что делает его популярным выбором для сушеных букетов.

7. Статица

Статица, или кермек, имеет яркие соцветия различных оттенков, которые сохраняют цвет и форму после сушки.

8. Эхинацея
Эхинацея не только лечебное растение, но и отличное украшение для сухих букетов благодаря своим крупным и стойким цветкам.

9. Амарантус

Амарантус с его длинными, свисающими кистями ярких цветов добавляет объём и экзотичность в композиции.

10. Гомфрена

Гомфрена имеет шаровидные цветки различных оттенков, которые остаются яркими и привлекательными после сушки.

11. Ксерантемум

Ксерантемум, или сухоцвет ксерантемум, имеет мелкие цветки, которые сохраняют свою окраску и форму на долгое время.

12. Целозия

Целозия, или петушиный гребешок, отличается яркими цветами и необычной формой, что делает её отличным дополнением к сухим букетам.

13. Рудбекия

Рудбекия имеет крупные жёлтые или оранжевые цветки, которые хорошо сохраняются после сушки.

14. Кермек

Кермек (статис) часто используется в композициях благодаря своим ярким и стойким соцветиям.

15. Гидрангея

Гидрангея, или гортензия, при правильной сушке сохраняет свои крупные и красочные соцветия.

16. Дельфиниум

Дельфиниум имеет высокие соцветия с яркими цветками, которые придают букетам элегантность и изящество.

17. Мордовник

Мордовник с его синими шаровидными цветками добавляет текстуру и интерес в сухие композиции.

18. Скабиоза

Скабиоза имеет нежные цветки различных оттенков, которые хорошо смотрятся в букетах после сушки.

19. Анемона

Анемона, или ветреница, придаёт букетам лёгкость и воздушность благодаря своим нежным лепесткам.

20. Трясунка

Трясунка, или бриза, обладает декоративными соцветиями, которые придают букетам движение и динамичность.

Советы по созданию композиций из сухоцветов

Выбор растений

Подбирайте сухоцветы с разной формой и текстурой для создания гармоничной и интересной композиции.

Цветовая палитра

Сочетайте цветы разных оттенков для создания контраста или используйте монохромную гамму для создания более сдержанных композиций.

Композиционное построение

Размещайте крупные и яркие цветы в центре, а мелкие и нейтральные — по краям для придания композиции глубины и объёма.

Закрепление

Используйте флористическую проволоку и тейп-ленту для закрепления стеблей и создания устойчивых букетов.

Заключение

Сухоцветы — это прекрасный способ сохранить красоту природы в течение долгого времени. Они добавляют уют и стиль в любой интерьер и позволяют создавать уникальные декоративные композиции. Выбирайте из нашего ТОП-20 названий сухоцветов и экспериментируйте с созданием своих собственных шедевров.

Тэги: сухоцвет

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