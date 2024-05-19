Как вдова создателя швейных машин Singer стала лицом Статуи Свободы

Жизнь Изабеллы Бойер похожа на захватывающий роман. Родилась в Париже, в семье где отец африканского кондитера и матери-англичанки. Быстро стало ясно, что природа подарила Изабелле особую красоту.

В 20 лет она выходит замуж за производителя швейных машин Исаака Зингера, 50 лет, а после его смерти становится самой богатой женщиной страны

И неудивительно, что ее выбрали моделью для Статуи Свободы, потому что она воплощает сбывшуюся американскую мечту. Став вдовой, Изабелла начала путешествовать по миру, в поисках новых знаний и интересных вызовов, слишком молода, чтобы быть похороненной под траурной одеждой

Она снова вышла замуж за голландского скрипача Виктора Робстета, который является мировой знаменитостью и графом, поэтому Изабелла также становится графиней.