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Дайджест > Как вдова создателя швейных машин Singer стала лицом Статуи Свободы

Как вдова создателя швейных машин Singer стала лицом Статуи Свободы

Автор: «Фраза»
18.05.24 22:05
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Как вдова создателя швейных машин Singer стала лицом Статуи Свободы
Жизнь Изабеллы Бойер похожа на захватывающий роман. Родилась в Париже, в семье где отец африканского кондитера и матери-англичанки. Быстро стало ясно, что природа подарила Изабелле особую красоту.
 
В 20 лет она выходит замуж за производителя швейных машин Исаака Зингера, 50 лет, а после его смерти становится самой богатой женщиной страны
 
И неудивительно, что ее выбрали моделью для Статуи Свободы, потому что она воплощает сбывшуюся американскую мечту. Став вдовой, Изабелла начала путешествовать по миру, в поисках новых знаний и интересных вызовов, слишком молода, чтобы быть похороненной под траурной одеждой
 
Она снова вышла замуж за голландского скрипача Виктора Робстета, который является мировой знаменитостью и графом, поэтому Изабелла также становится графиней.
 
Вскоре Изабелла становится звездой светских салонов Америки и Европы и приглашается на все мировые мероприятия. На одном из них она познакомилась с известным французским скульптором Фредериком Бартольди В то время Бартольди был под сильным впечатлением поездки в США, размерами страны, природными ресурсами, населением, и уже принял предложение о создании статуи, символизирующей независимость США.
 
Скульптура должна была стать подарком Франции в честь 100-летия независимости страны. Так родилась идея гигантской статуи с изображением женщины, держащей в одной руке факел, а в другой тарелки, с датой принятия декларации независимости США.
 
Бартольди был настолько впечатлен лицом Изабеллы, что решил использовать его в качестве модели для своей скульптуры. Поэтому на острове Бедлоу в Нью-Йоркском заливе была возведена статуя Свободы с фигурой древней богини, но с лицом Изабеллы Бойер.
 
Изабелла в третий раз выходит замуж, в 50 лет, за известного коллекционера искусства Поля Сохеге.
 
 
Умерла в Париже в 1904 году в возрасте 62 лет. Похоронена на кладбище Пасси.
 
Но статуя с его лицом продолжает подниматься над островом Бедлоу, оставаясь символом Америки.
 

Тэги: Статуя Свободы, Изабелла Бойер

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