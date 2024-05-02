Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Константин Ильинский: молодой мошенник во время войны свободно наведывается в Европу, - СМИ

Константин Ильинский: молодой мошенник во время войны свободно наведывается в Европу, - СМИ

Автор: «Фраза»
01.05.24 22:26
127
Константин Ильинский: молодой мошенник во время войны свободно наведывается в Европу, - СМИ

Есть такой Константин Владиславович Ильинский, формальный владелец более десятка компаний, связанных с ООО «Европейские торговые системы» и торговой маркой Maestro Kitchen by ETC, которой владеет отец. Константин Ильинский отметился, что, взяв с клиентов денежные суммы на миллионы гривен, вдруг решил, что нечего выполнять свои обязательства: в стране война, она все спишет, пишет издание ОРД.

Ранее уже были публикации о Константине Ильинском, 28-летнем владельце элитной недвижимости и земельных участках в заповедных исторических местах Киева. На сегодняшний день в государственных реестрах по нему числится 35 объектов, из которых 17 — это квартиры, дома, гаражи. А 18 — земельные участки в Киеве и Киевской области. Константин Ильинский с ветерком разъезжает по Киеву исключительно на элитных авто: Porsche, Mercedes-Benz, Maserati.

Вот что дальше пишет ОРД:

«24 февраля 2022 года, когда жестокий враг вторгся в Украину и осадил Киев, десятки тысяч киевлян встали на защиту своих домов и семей. А что делал Константин Ильинский в критические для страны дни? Взял в руки автомат и встал на защиту своего города? Занялся ли другой общественно важной работой по обороне Киева и страны? Ответ очевиден — Константин сидел тише воды и ниже травы. Но где? Как нам стало известно из достоверных источников, Константин Владиславович Ильинский спешно покинул Украину 20 февраля 2022, вылетев из Международного аэропорта «Борисполь» в более благополучную страну. В те дни из Украины, как крысы, побежали многие пророссийские политики, связанные с ними олигархов и крупных бизнесменов. Среди них оказались и Ильинские. Предположим, что тем персонам их контакты из страны-агрессора сообщили, а кто предупредил Ильинских?

В Украине кровопролитная война, тысячи людей погибли, сотни тысяч остались без крова. Вокруг много горя и слез. А в это страшное время Ильинские проводят время где-то далеко, где нет протяжного завывания воздушных тревог, где нет бомбардировок, где спокойная, полная комфорта жизни

Надо отдать должное Константину Владиславовичу Ильинскому, ему хватило ума (или кто-то подсказал) залечь на дно и не отсвечивать на публике. 24 июля 2023 года, спустя почти полтора года, киевский мажор решил-таки вернуться в Украину. Пересек границу с Польшей в пограничном пункте пропуска «Грушев-Будомиж».

Думаете, решился, проснулась ли совесть? Решил ли вступить в ВСУ? Помочь своей стране? Нет, это не о Косте Ильинском. Все гораздо проще: по-видимому, потратился парень за границей. Приехал наверстывать утраченное. А учитывая тот факт, что страна ведет тяжелую войну, не в нарушение закона, заработать быстро на роскошную жизнь мажора просто невозможно. Решил разрабатывать мошеннические схемы и окончательно дискредитировать бизнес семьи, которая выстраивалась годами.

Самое интересное, что Константин Ильинский периодически уезжает за границу. Например, 7 октября 2023 года выехал в Польшу через тот же пограничный пункт пропуска «Грушев-Будомиж». Но ведь Косте 28 лет, не 60. Не инвалид, здоровый, крепкий парень. Трех малолетних детей не воспитывает. В волонтерских движениях замечен не был, скрывался от войны за границей. Как молодому парню удается регулярно пересекать границу, придется еще разобраться".

Тэги: Константин Ильинский

Комментарии

Статьи

01.05.24 17:35

Великая эпидемия вампиров: что это было?

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?
28.03.24 10:02

Машуров Вадим Вадимович: мошенник под личиной Sincere Systems Group, Instime строит новые пирамиды?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
02.05.24 03:57

Американцы уверяют, что темная материя таки существуют

02.05.24 02:50

Астрономы обнаружили в космосе нечто неожиданное

02.05.24 01:44

Стало известно о небывалой пользе всем известной ягоды

02.05.24 00:20

Испанцы рассказали о вреде интервального голодания

01.05.24 23:59

Метаморфозы погоды: чего ждать украинцам в обозримом будущем

01.05.24 23:10

Первая вакцина от рака уже зарегистрирована

01.05.24 16:51

В Виннице безработных решили отправлять на общественно полезные работы

01.05.24 16:38

Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, — МИД Латвии

01.05.24 16:19

В Солнечной системе обнаружили более тысячи неизвестных астероидов

01.05.24 16:38

Украина получила разрешение от некоторых партнеров бить западным оружием по РФ, — МИД Латвии

01.05.24 14:25

В Совете Европы сделали важный шаг к созданию спецтрибунала для России

01.05.24 13:56

В Украине могут легализовать ЧВК

01.05.24 11:54

Минобороны озвучило размер обновленных выплат в ВСУ

01.05.24 10:17

Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники

01.05.24 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 469 840 солдат

30.04.24 16:46

Зеленский признал, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне

30.04.24 15:46

В Крыму атаковано три подразделения ПВО, — соцсети

30.04.24 13:27

Германия передала новую партию военной помощи ВСУ

30.04.24 12:48

Основной игрок сборной Украины рискует пропустить Евро-2024 из-за травмы

25.04.24 16:16

В Киеве выстроились очереди под зданиями ТЦК

25.04.24 16:41

Стало известно, сколько ATACMS получила Украина

25.04.24 14:03

Орбан предрек «конец западной либеральной гегемонии»

25.04.24 14:29

В США сказали, на сколько хватит одобренной Конгрессом помощи для Украины

26.04.24 16:27

В Южной Корее научились «клепать» синтетические алмазы с поразительной скоростью

25.04.24 15:21

В Польше рассказали, чем обернется для Москвы возможное нападение на страны НАТО

26.04.24 16:31

Китайцы назвали элементарный способ избавиться от депрессии

26.04.24 15:33

Американцы продолжают «осваивать» Луну

25.04.24 09:28

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 462 980 солдат

25.04.24 10:57

Власти Венгрии сделали очередное скандальное заявление по поводу войны в Украине

Фото и Видео
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
В Китае обрушилась скоростная автомагистраль – погибло немало людей
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Над Украиной пролетел яркий метеор – появилось видео
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Рязанский НПЗ атаковали неизвестные беспилотники
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
Появилось видео, как в Лондоне мужчина с самурайским мечом напал на людей
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения
Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов
Во время ракетного удара по Одессе погибли 5 человек. Пострадал экс-нардеп Сергей Кивалов
Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге
Сто лет одиночества (2024): трейлер сериала по культовой книге
В российском Омске пылает склад нефтепродуктов
В российском Омске пылает склад нефтепродуктов
Зеленский заявил, что Россия собирается сорвать Саммит мира
Зеленский заявил, что Россия собирается сорвать Саммит мира
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
В Смоленской области вспыхнула нефтебаза
fraza.com
Новости блогосферы
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года
11.01.24 18:31

Кто виноват и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.