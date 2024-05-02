Константин Ильинский: молодой мошенник во время войны свободно наведывается в Европу, - СМИ

Есть такой Константин Владиславович Ильинский, формальный владелец более десятка компаний, связанных с ООО «Европейские торговые системы» и торговой маркой Maestro Kitchen by ETC, которой владеет отец. Константин Ильинский отметился, что, взяв с клиентов денежные суммы на миллионы гривен, вдруг решил, что нечего выполнять свои обязательства: в стране война, она все спишет, пишет издание ОРД.

Ранее уже были публикации о Константине Ильинском, 28-летнем владельце элитной недвижимости и земельных участках в заповедных исторических местах Киева. На сегодняшний день в государственных реестрах по нему числится 35 объектов, из которых 17 — это квартиры, дома, гаражи. А 18 — земельные участки в Киеве и Киевской области. Константин Ильинский с ветерком разъезжает по Киеву исключительно на элитных авто: Porsche, Mercedes-Benz, Maserati.

Вот что дальше пишет ОРД:

«24 февраля 2022 года, когда жестокий враг вторгся в Украину и осадил Киев, десятки тысяч киевлян встали на защиту своих домов и семей. А что делал Константин Ильинский в критические для страны дни? Взял в руки автомат и встал на защиту своего города? Занялся ли другой общественно важной работой по обороне Киева и страны? Ответ очевиден — Константин сидел тише воды и ниже травы. Но где? Как нам стало известно из достоверных источников, Константин Владиславович Ильинский спешно покинул Украину 20 февраля 2022, вылетев из Международного аэропорта «Борисполь» в более благополучную страну. В те дни из Украины, как крысы, побежали многие пророссийские политики, связанные с ними олигархов и крупных бизнесменов. Среди них оказались и Ильинские. Предположим, что тем персонам их контакты из страны-агрессора сообщили, а кто предупредил Ильинских?

В Украине кровопролитная война, тысячи людей погибли, сотни тысяч остались без крова. Вокруг много горя и слез. А в это страшное время Ильинские проводят время где-то далеко, где нет протяжного завывания воздушных тревог, где нет бомбардировок, где спокойная, полная комфорта жизни

Надо отдать должное Константину Владиславовичу Ильинскому, ему хватило ума (или кто-то подсказал) залечь на дно и не отсвечивать на публике. 24 июля 2023 года, спустя почти полтора года, киевский мажор решил-таки вернуться в Украину. Пересек границу с Польшей в пограничном пункте пропуска «Грушев-Будомиж».

Думаете, решился, проснулась ли совесть? Решил ли вступить в ВСУ? Помочь своей стране? Нет, это не о Косте Ильинском. Все гораздо проще: по-видимому, потратился парень за границей. Приехал наверстывать утраченное. А учитывая тот факт, что страна ведет тяжелую войну, не в нарушение закона, заработать быстро на роскошную жизнь мажора просто невозможно. Решил разрабатывать мошеннические схемы и окончательно дискредитировать бизнес семьи, которая выстраивалась годами.

Самое интересное, что Константин Ильинский периодически уезжает за границу. Например, 7 октября 2023 года выехал в Польшу через тот же пограничный пункт пропуска «Грушев-Будомиж». Но ведь Косте 28 лет, не 60. Не инвалид, здоровый, крепкий парень. Трех малолетних детей не воспитывает. В волонтерских движениях замечен не был, скрывался от войны за границей. Как молодому парню удается регулярно пересекать границу, придется еще разобраться".