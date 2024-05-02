Астрономы обнаружили в космосе нечто неожиданное

Эксперты из Массачусетского технологического института в США обнаружили в космосе кое-что неожиданное. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что астрономы нашли в 5,5 тысячах световых лет от нашей планеты особый тип молекул, никогда прежде не встречавшийся в космосе.

Указывается, что данное соединение было найдено в туманности N6334 Кошачья Лапа, находящейся в созвездии Скорпиона.

Поясняется, что эмиссионная туманность Кошачья Лапа представляет собой гигантскую область звездообразования.

Сказано, что она содержит звезды с массой около десяти масс Солнца, возникшие за последние несколько миллионов лет.

Во время анализа данных американцы узнали о том, что в туманности содержатся молекулы 2-метоксиэтанола, состоящие из 13 атомов.

Уточняется, что они также оказались одними из крупнейших молекул, когда-либо найденных за пределами Солнечной системы.

Ведущий автор исследования астрохимик Закари Фрид рассказал: «Когда мы наблюдаем межзвездные источники с помощью радиотелескопов, мы можем собирать вращательный сигнал от газообразных молекул в этих регионах космоса».

Он добавил: «Так как молекулы в космосе подчиняются тем же законам квантовой механики, что и на Земле, вращательные переходы, наблюдаемые в данных телескопа, должны совпадать с измеренными в лаборатории».

По словам специалистов, такие молекулы редко встречаются в космосе из-за сложности образования.

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.