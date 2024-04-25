Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 462 980 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 25 апреля.

Сообщается, что погибли уже 462 980 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 255 танков, 13 942 боевые бронированные машины, 11 836 артиллерийских систем, 1 049 РСЗО, 772 средства ПВО, 348 самолетов, 325 вертолетов, 9 449 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 118 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 15 949 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 946 единиц специальной техники.

Ранее Китай сделал очередное заявление по поводу войны в Украине.