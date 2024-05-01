В Украине могут легализовать ЧВК

В Украине хотят легализовать ЧВК. Как сообщает УНИАН, подан соответствующий документ.

Так, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект о международных оборонных компаниях в Украине.

Его инициатором выступает народный депутат Сергей Гривко.

В пояснительной записке сказано: «Послевоенное состояние экономики Украины, на которое будут возложены задачи по восстановлению населенных пунктов, объектов инфраструктуры, проведение реформ на разных уровнях, потребует стабильности в секторе безопасности, дополнительных инвестиций и поступлений в государственный бюджет».

Информируется о том, что предлагается разрешить оборонным кампаниям действовать за рубежом, охраняя объекты, людей или территории тех или иных государств.

Также данный документ предлагает решить сразу несколько ключевых проблем, которые встанут перед нашей страной после демобилизации военных и окончания войны:

- повышение уровня внешней и внутренней безопасности;

- увеличение доходов Государственного бюджета Украины;

- развитие и безопасность общин;

- содействие социально-психологической реабилитации демобилизованных военных;

- надлежащее финансовое обеспечение демобилизованных военных.

Ранее Зеленский признал, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне.