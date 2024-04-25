В Киеве выстроились очереди под зданиями ТЦК

Очереди в военкоматы на обновление учетных данных выстроились в Киеве. В среднем в каждой очереди находится более 100 человек. Об этом сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко на своем Telegram-канале.

В то же время в Сухопутных войсках ВСУ отреагировали в Facebook на информацию об очередях возле территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"Появляется много информации об очередях возле ТЦК. Это хорошо, что многие люди решили обновить данные или стать на учет. Но хотим вам сообщить: территориальные центры комплектования работают 24/7. Вы можете прийти в любое удобное для вас время", - говорится в сообщении.

Напомним, в ТЦК рассказали, какие трудности возникают в процессе мобилизации.