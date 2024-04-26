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Новости > В Южной Корее научились «клепать» синтетические алмазы с поразительной скоростью

В Южной Корее научились «клепать» синтетические алмазы с поразительной скоростью

Александр Панько
26.04.24 16:27
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В Южной Корее научились «клепать» синтетические алмазы с поразительной скоростью

В Южной Корее нашли новый способ того, как быстро производить синтетические алмазы. Сделали это эксперты из Ульсанского национального института науки и технологий.

В отчете сказано, что для того, чтобы получить кристалл, при такой технологии уходит всего 2,5 часа.

Сказано, что в природе алмазы образуются в течение миллиардов лет под действием огромного давления и высоких температур, а существующие технологии их синтеза занимают несколько недель и также требуют давления в несколько десятков тысяч атмосфер.

Новый же способ основан на жидких металлах при давлении в одну атмосферу.

Указывается, что снижение необходимого давления было достигнуто с помощью тщательно разработанной смеси из галлия, железа, никеля и кремния, разогретой до 1 025 градусов.

Ученые говорят, что жидкий состав находился внутри графитового корпуса с вакуумной системой, способной очень быстро нагревать и охлаждать металл с помощью метана и водорода.

Поясняется, что такие условия заставляют атомы углерода из метана проникать в расплавленный металл и служить атомами будущих алмазов.

Корейцы поведали, что уже через пятнадцать минут небольшие фрагменты кристаллов начинают всплывать из металла, а за 2,5 часа его поверхность покрывается сплошной алмазной пленкой.

Резюмируется, что разработанный процесс можно масштабировать для выращивания огромных алмазных листов, используя другие металлы.

Ранее ЕС ударил санкциями по алмазному гиганту РФ.

Тэги: мир, наука, технологии, алмазы

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