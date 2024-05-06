Координация Европы с КНР по Украине — решающая, — Макрон

Координация Европы и Китая по войне в Украине имеет решающее значение. Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон во вступительной речи перед трехсторонней встречей с лидером КНР Си Цзиньпином и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Елисейском дворце, сообщает Укринформ.

«Координация с Китаем относительно крупных кризисов в Украине и на Ближнем Востоке является абсолютно решающей. Очевидно, что нам нужен этот европейско-китайский диалог больше, чем когда-либо», — заявил Макрон.

По его словам, Европа находится на поворотном этапе нашей истории, и ей нужно преодолеть структурные трудности.

«Будущее нашего континента также будет очень четко зависеть от нашей способности продолжать развивать сбалансированные отношения с Китаем», — сказал президент Франции.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Париж.