Спецслужбы предупредили, что Россия готовит диверсии по всей Европе, — FT

Европейские спецслужбы предупредили, что Россия готовит насильственные диверсии по всей Европе. По данным разведок, Москву не беспокоят возможные жертвы среди гражданских. Об этом сообщает Financial Times.

Представители разведки сообщили, что Россия уже начала более активно готовить скрытые взрывы, поджоги и повреждения инфраструктуры на европейской территории. Диверсии готовятся непосредственно Россией и с привлечением посредников.

Согласно оценкам трех разных европейских стран, есть все больше доказательств более агрессивных и согласованных усилий России совершить диверсии в Европе.

«Мы оцениваем, что риск диверсий, контролируемых государством, значительно возрастает... Россия теперь, кажется, комфортно проводит операции на европейской территории с высоким потенциалом ущерба», — сказал в прошлом месяце глава внутренней разведки Германии Томас Хальденванг.

Отмечается, что Хальденванг сделал свое заявление спустя несколько дней после того, как двое немецко-российских граждан были арестованы в Баварии за сговор с целью нападения на военные и логистические объекты в Германии.

В конце апреля двоим мужчинам в Великобритании предъявлены обвинения в поджоге на складе с грузами помощи для Украины. Прокуратура обвинила Россию в причастности.

Также в Швеции расследуют случаи схождения поездов, которые могут быть актами саботажа. Financial Times напомнило, что Россия пыталась уничтожить системы сигнализации в Чехии в прошлом месяце.

Кроме того, в Эстонии российские спецслужбы в феврале совершили нападение на автомобиль министра внутренних дел и на журналистов, а Минобороны Франции предупреждало о возможных диверсиях России на военных объектах.

Один высокопоставленный европейский чиновник заявил, что через службы безопасности НАТО передается информация о «четких и убедительных российских происках», которые скоординированы и масштабны.

Напомним, ГУР предупреждает об очередной провокации Кремля против Украины.