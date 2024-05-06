Украина — в шаге от приглашения в НАТО, — Шмыгаль

Украина рассчитывает на то, что члены НАТО примут решение по заявке на членство на следующем саммите в Вашингтоне, который состоится в июле. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает CBC.

«Наша армия работает в соответствии со стандартами НАТО», — заявил он.

При этом премьер заявил, что Киев провел «все необходимые реформы, и теперь мы в шаге от приглашения».

Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года, через семь месяцев после вторжения России. При этом в заявке говорилось, что Киев хочет ускоренной процедуры вступления в альянс без так называемого Плана действий по членству в НАТО.

Напомним, Шмыгаль призвал ввести войска НАТО в Украину.