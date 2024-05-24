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Новости > Путин начал войну, и он не готов к миру, — Макрон

Путин начал войну, и он не готов к миру, — Макрон

Агата Кловская
24.05.24 15:17
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Путин начал войну, и он не готов к миру, — Макрон

Владимир Путин не готов прекратить войну против Украины. Об этом свидетельствует его нежелание пойти на перемирие во время Олимпийских игр. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью CNBC.

«Это он решил начать эту войну, и он не готов к миру», — сказал Макрон.

Он напомнил о своей инициативе объявить перемирие на время Олимпийских игр в Париже в июле-августе.

«Для меня перемирие не является целью. Устойчивый мир — это конечная цель. Но я думаю, что это очень важно. Во-первых, это традиция, и очень важно использовать это окно в течение месяца», — сказал он.

Макрон утверждает, что во время Олимпийских игр якобы прекращались войны.

«И я думаю, что это очень хорошая возможность, в первую очередь дипломатическая, именно для того, чтобы взаимодействовать с Китаем и другими странами и сказать: „Хорошо, вы на стороне мира“. Будьте с нами и помогите нам сделать это, а во-вторых, максимально усилить давление на тех, кто решил начать войну», — сказал он.

По его словам, это важный момент прояснения. «Потому что до сих пор каждую неделю президент Путин заявлял, что готов к миру». Однако в ответ на предложение прекратить военные действия Путин заявляет, что не готов.

«Таким образом, для всех в мире становится ясно», — пояснил Макрон.

Напомним, Путин сделал заявление о мирных переговорах с Украиной.

Тэги: Владимир Путин, Эммануэль Макрон, война в Украине

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