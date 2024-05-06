В Киеве прoйдут военные учения

В Дарницком районе столицы Украины пройдут военные учения с участием защитников Киева и техники. Об этом сообщила Дарницкая районная государственная администрация.

Указано, что учения начнутся уже сегодня и продлятся до 10 мая.

«Состоятся практические действия с привлечением личного состава, штатной военной техники и вооружения. Цель учений — наращивание боевых способностей во время подготовки и ведения оборонной операции», — говорится в сообщении.

В администрации напомнили, что снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы передвижения военных и техники запрещено.

Напомним, Буданов прокомментировал угрозу наступления РФ на Киев.