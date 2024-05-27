Столтенберг предложил структурировать помощь Украине

НАТО создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования. Первые решения могут быть приняты уже на саммите Альянса в Вашингтоне. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенбергво время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

«Я твердо убежден, что нам нужна более твердая институциальная структура для оказания помощи Украине, единоразовая краткосрочная добровольная помощь — это хорошо, но в долгой перспективе нужен более предсказуемая, более сильная помощь Украине», — сказал он.

В частности, по его словам, он уже предложил несколько инициатив, которые союзники смогут одобрить в июле на саммите.

«Это большая роль НАТО в поставках оружия и тренировке солдат и многолетние финансовые обязательства (для помощи Украине)», — констатировал Столтенберг.

Напомним, НАТО может собрать для Украины 100 миллиардов евро.