Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Столтенберг предложил структурировать помощь Украине

Столтенберг предложил структурировать помощь Украине

Агата Кловская
27.05.24 14:14
142
Столтенберг предложил структурировать помощь Украине

НАТО создаст постоянную структуру для организации поставок оружия Украине и их финансирования. Первые решения могут быть приняты уже на саммите Альянса в Вашингтоне. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенбергво время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО.

«Я твердо убежден, что нам нужна более твердая институциальная структура для оказания помощи Украине, единоразовая краткосрочная добровольная помощь — это хорошо, но в долгой перспективе нужен более предсказуемая, более сильная помощь Украине», — сказал он.

В частности, по его словам, он уже предложил несколько инициатив, которые союзники смогут одобрить в июле на саммите.

«Это большая роль НАТО в поставках оружия и тренировке солдат и многолетние финансовые обязательства (для помощи Украине)», — констатировал Столтенберг.

Напомним, НАТО может собрать для Украины 100 миллиардов евро.

Тэги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг

Комментарии

Статьи

11.05.24 18:53

ТОП 7 фильмов о материнстве

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Дрыга, Крикунова, Думитру, Асанова: гламурная таможня по-украински
25.05.24 18:01

Дрыга, Крикунова, Думитру, Асанова: гламурная таможня по-украински

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.05.24 15:45

НАТО может закрыть небо на западе Украины, но решения еще нет, — Bild

27.05.24 15:14

ЕС ввел санкции против Медведчука

27.05.24 14:45

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид

27.05.24 13:52

Зеленский обратился с призывом к партнерам

27.05.24 13:18

В Словакии спрогнозировали сроки выздоровления Фицо

27.05.24 12:49

Байден назвал Путина «жестоким тираном»

27.05.24 12:36

Швеция разрешила Украине бить по РФ поставленным ею оружием

27.05.24 12:27

Президент Эстонии пообещал поставить Путина на колени

27.05.24 12:15

Как выбрать компанию-поставщика медицинского оборудования: на что обращать внимание и где искать информацию

27.05.24 15:45

НАТО может закрыть небо на западе Украины, но решения еще нет, — Bild

27.05.24 14:45

Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид

27.05.24 12:36

Швеция разрешила Украине бить по РФ поставленным ею оружием

27.05.24 11:49

Россия сбросила по Украине 10 тысяч УАБов, — Умеров

27.05.24 11:04

Анора: фильм о российском олигархе и стриптизерше победил на 77-м Каннском кинофестивале

27.05.24 10:13

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 502 340 солдат

24.05.24 16:16

Путин готов заморозить войну на нынешних линиях фронта, — Reuters

24.05.24 14:47

Германия передаст Украине системы HIMARS, танки Leopard 1 и боеприпасы

24.05.24 10:44

В Украине планируется повышение налогов

24.05.24 10:31

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 498 940 солдат

23.05.24 16:48

В Минобороны объяснили, в каких случаях после обновления данных в «Резерв+» все равно нужно идти в ТЦК

23.05.24 07:04

Японцы назвали оригинальный способ избежать деменции

23.05.24 08:47

Ледник Судного дня начала «подтачивать» теплая вода

23.05.24 06:26

Ученый рассказал, опасна ли жесткая вода

23.05.24 23:34

Синоптики предупредили, что в ближайшие дни Украину продолжит поливать дождями

24.05.24 10:44

В Украине планируется повышение налогов

24.05.24 10:30

Байден пропустит украинский Саммит мира, — Bloomberg

21.05.24 09:21

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 495 070 солдат

21.05.24 12:18

В Иране назвали причину авиакатастрофы вертолета с президентом

22.05.24 05:51

Американцы узнали, почему у людей случаются панические атаки

Фото и Видео
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Мадрид
Зеленский обратился с призывом к партнерам
Зеленский обратился с призывом к партнерам
В Киеве патрульный автомобиль попал в аварию
В Киеве патрульный автомобиль попал в аварию
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Американцы хотят пересаживать людям… головы
Китайцы начали продавать собак и кошек… через автоматы
Китайцы начали продавать собак и кошек… через автоматы
В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты
В Подмосковье заживо сгорели нелегальные мигранты
Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием
Спикер Джонсон поддержал идею Украины бить по РФ американским оружием
В Мексике во время политического митинга обрушилась сцена – погибло немало людей
В Мексике во время политического митинга обрушилась сцена – погибло немало людей
Президент Аргентины пустился в пляс перед толпой – появилось видео
Президент Аргентины пустился в пляс перед толпой – появилось видео
Пугачева внезапно выпустила новый клип
Пугачева внезапно выпустила новый клип
fraza.com
Новости блогосферы
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?
14.01.24 21:58

Третья мировая война начнется в конце 2024 года

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.