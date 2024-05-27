ЕС ввел санкции против Медведчука

Европейский союз ввел санкции против бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, а также издания Voice of Europe. Об этом сообщает Министерства иностранных дел Чехии в Twitter.

В ведомстве отметили, что по предложению Чехии, Европейский союз решил внести в санкционный список ЕС три организации, работающие на Кремль.

«Чешской дипломатии удалось добиться включения в санкционный список ЕС трех организаций, работающих на Россию», — говорится в сообщении.

Первым в списке значится «Голос Европы» — российский пропагандистский инструмент, используемый Россией, в частности, для влияния на выборы в Европарламент.

Также под санкции попали пророссийские бизнесмены Артем Марчевский и Виктор Медведчук, которые стоят за российской операцией влияния.

«Все ограничения, которые Чехия уже применила к юридическим лицам, теперь распространяются на все 27 стран-членов ЕС», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для Медведчука и Марчевского это означает запрет на въезд и транзит через все страны-члены ЕС. В то же время все средства и экономические ресурсы всех трех юридических лиц заморожены на всей территории ЕС.

Ранее власти Чехии выявили схему, в которой принимал участие Виктор Медведчук. Речь идет о голосах европейских медиаплатформ, которые занимались пророссийской пропагандой и дезинформацией.

Напомним, бойцов «Азова» обменяли на Медведчука.