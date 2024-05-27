В Словакии спрогнозировали сроки выздоровления Фицо

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо все еще тяжелое. Об этом сообщает Aktuality в воскресенье, 26 мая.

Глава парламентского клуба Smer в парламенте Ян Рихтер заявил, что по предварительным оценкам, премьер-министр может быть полностью здоров до конца года.

«Степень травмы была настолько велика, что было бы безответственно ожидать очень быстрого возвращения. До полного выздоровления стоит подождать примерно до конца года», — сказал он.

По словам Рихтера, полноценное выздоровление Фицо включает также время на реабилитацию.

Напомним, как оказалось, Фицо предвидел покушение еще месяц назад.