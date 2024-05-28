Россия ведет в Европе масштабную кампанию для срыва военных поставок Украине, — NYT

Спецслужбы Российской Федерации проводят диверсионные операции в Европе. Они направлены на подрыв поставок военной помощи Украине. Об этом сообщает The New York Times.

По данным издания, представители разведки США и их союзники отслеживают увеличение количества диверсионных операций низкого уровня в Европе, которые, по их мнению, являются частью российской кампании по подрыву усилий для военной поддержки Украины.

Среди таких операций издание приводит, в частности, поджоги склада в Англии, лакокрасочного завода в Польше, жилых домов в Латвии, а также магазина Ikea в Литве.

К тому же известно об аресте российских агентов по обвинению в подготовке нападений на американские военные базы.

Несмотря на то, что эти действия могут показаться случайными, американские и европейские чиновники, отвечающие за вопросы безопасности, отмечают, что они являются частью согласованных усилий России, направленных на то, чтобы замедлить передачу оружия Киеву и создать видимость роста оппозиции к поддержке Украины.

Напомним, спецслужбы предупредили, что Россия готовит диверсии по всей Европе.