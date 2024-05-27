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Новости > Байден назвал Путина «жестоким тираном»

Байден назвал Путина «жестоким тираном»

Александр Панько
27.05.24 12:49
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Байден назвал Путина «жестоким тираном»

Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «жестоким тираном», говоря о развязанной РФ войне против Украины. Об этом он заявил во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

Американский президент подтвердил непреклонную поддержку США в войне с Россией.

«Мы стоим рядом с Украиной и будем стоять вместе с ней. Мы стоим против человека, которого я хорошо знаю много лет, жестокого тирана. Мы не можем, мы не отступим», — заявил он.

Байден подчеркнул, что США продолжат поставлять оружие и тренировать украинских военных, однако он исключил отправку войск США в Украину.

«Американские солдаты не участвуют в войне в Украине. Я полон решимости, чтобы так и осталось», — сказал он.

Президент США также напомнил, что предупреждал Путина, который был уверен, что НАТО распадется «сразу после того, как я принял присягу».

«Я сказал ему в Швейцарии: «Вы хотите „финляндизации“ Украины. Вы получите „НАТОизацию“ Европы», — рассказал Байден.

Напомним, Байден объяснил, почему обозвал Путина убийцей.

Тэги: Владимир Путин, Джо Байден

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