Байден назвал Путина «жестоким тираном»

Президент США Джо Байден назвал российского лидера Владимира Путина «жестоким тираном», говоря о развязанной РФ войне против Украины. Об этом он заявил во время выступления перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте.

Американский президент подтвердил непреклонную поддержку США в войне с Россией.

«Мы стоим рядом с Украиной и будем стоять вместе с ней. Мы стоим против человека, которого я хорошо знаю много лет, жестокого тирана. Мы не можем, мы не отступим», — заявил он.

Байден подчеркнул, что США продолжат поставлять оружие и тренировать украинских военных, однако он исключил отправку войск США в Украину.

«Американские солдаты не участвуют в войне в Украине. Я полон решимости, чтобы так и осталось», — сказал он.

Президент США также напомнил, что предупреждал Путина, который был уверен, что НАТО распадется «сразу после того, как я принял присягу».

«Я сказал ему в Швейцарии: «Вы хотите „финляндизации“ Украины. Вы получите „НАТОизацию“ Европы», — рассказал Байден.

Напомним, Байден объяснил, почему обозвал Путина убийцей.