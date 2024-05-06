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Новости > В Польше рассказали, чего Украине стоит ждать от саммита НАТО

В Польше рассказали, чего Украине стоит ждать от саммита НАТО

Александр Панько
06.05.24 13:13
118
В Польше рассказали, чего Украине стоит ждать от саммита НАТО

Мероприятие во время июльского саммита НАТО в Вашингтоне должно убедить Владимира Путина в долгосрочной поддержке Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью RMF24.

«Надеюсь, что мы наметим практические планы по укреплению безопасности Украины, чтобы через несколько лет Украина смогла присоединиться к евроатлантическим институтам», — отметил польский чиновник.

Интервьюер напомнил, что Украина надеется услышать конкретные предложения во время саммита НАТО. Сикорский в ответ заявил, что не стоит «создавать нереалистичные ожидания, которые невозможно оправдать».

Он также добавил, что оборонные бюджеты в Европе растут, и Польша здесь является лидером.

«НАТО — самый мощный альянс в мировой истории. Однажды он уже выиграл у России. Он снова победит», — резюмировал Сикорский.

Напомним, Зеленский признал, что Украина сможет вступить в НАТО только после победы в войне.

Тэги: Украина, НАТО, Польша

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