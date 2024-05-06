Дэвид Бекхэм может воссоединить Месси и Роналду в одной команде

Дэвид Бекхэм изучает возможность объединения двух суперзвезд в «Интере» (Майами), сообщает Telecom Asia со ссылкой на журналиста Абдулазиза Аль-Осаими.

Совладелец флоридского клуба хотел вытащить Роналду еще из «Манчестер Юнайтед», но тогда космические миллионы «Аль-Насра» перевесили.

Действующий контракт Криша с саудовцами рассчитан до лета 2025 года. Тогда португальцу уже исполнится 40, Месси 38, однако почтенный возраст легенд не пугает Бекхэма. Оба настроены задержаться на поле до ЧМ-2026, который будет принимать как раз Северная Америка (США, Канада и Мексика).

Отметим, что в составе «Интера» также выступает украинец Сергей Кривцов. «Цапли» мощно начали новый сезон МЛС, возглавляя таблицу Восточной конференции.

Напомним, Криштиану Роналду назвал клуб, в котором завершит карьеру.