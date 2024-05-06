В Тбилиси обвинили Запад во втягивании Грузии в войну. США отреагировали

Лидерам партии власти «Грузинская мечта» объяснили, что именно Российская Федерация пытается втянуть Грузию в войну, а не «западные силы». Об этом заявил помощник государственного секретаря США по Европе и Евразии Джеймс О’Брайен.

О’Брайен прокомментировал заявления лидеров «Грузинской мечты» о том, что Запад якобы намерен «открыть второй фронт» в Грузии после начала полномасштабной военной агрессии России против Украины и что партия помешала этому.

«Именно Россия втягивает Грузию в войну в Украине. Россия начинает строительство гигантского военного порта на оккупированной ею территории Грузии (в Абхазии). Продолжаются похищения, а кое-где и убийства граждан Грузии», — пояснил он.

Представитель Госдепа также отметил решение Тбилиси — не разрешать Москве блокировать военные грузы и товары через грузинскую территорию. О’Брайен подчеркнул, что это правильно.

«Правительство Грузии приняло мудрое решение, попыталось остановить это, насколько это было в его силах, и оно проделало хорошую работу. Поэтому это именно Россия пытается втянуть Грузию в эту войну», — подытожил он.

Напомним, правительство Грузии во втором чтении приняло скандальный закон «об иноагентах». На этом фоне в Тбилиси у здания парламента начались масштабные протесты против подобных действий властей.

Силовики уже несколько раз пытались разогнать участников акции с применением слезоточивого газа и резиновых шаров.

Напомним, Грузия уже начала готовиться... к ядерной войне.