В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения

Крупная авиакатастрофа произошла в Колумбии. Тут в штате Боливар разбился вертолет Ми-17 десантно-штурмовой авиационной дивизии.

На борту было девять человек – шесть офицеров и три солдата. Увы, все они погибли.

Известно, что военные использовали вертолет для снабжения войск, ведущих операции в этой местности.

Президент Колумбии Густаво Петро уточнил, что на этой территории велись операции против наркоторговцев из «Клана залива».

Ранее появилось видео, как в Малайзии столкнулись два военных вертолета.