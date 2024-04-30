В Колумбии разбился вертолет с десантниками – видео с места крушения

Крупная авиакатастрофа произошла в Колумбии. Тут в штате Боливар разбился вертолет Ми-17 десантно-штурмовой авиационной дивизии.
На борту было девять человек – шесть офицеров и три солдата. Увы, все они погибли.
Известно, что военные использовали вертолет для снабжения войск, ведущих операции в этой местности.
Президент Колумбии Густаво Петро уточнил, что на этой территории велись операции против наркоторговцев из «Клана залива».
Ранее появилось видео, как в Малайзии столкнулись два военных вертолета.