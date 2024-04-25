Ученые объяснили, почему с возрастом люди становятся медлительными

Ученые рассказали о том, почему с возрастом люди становятся медлительными. Дело в том, что их мышцы тратят больше калорий на движения.

Во время исследования эксперты попросили добровольцев поставить курсор на экране в определенное место, используя особый джойстик, который требовал от них более активного движения, чем обычный игровой джойстик.

При этом специальные трубки на лице собирали выдыхаемый участниками газ, чтобы оценить их потребление энергии.

Сообщается, что и молодые (от 18 до 35 лет) и пожилые (от 66 до 87 лет) люди достигали цели на экране быстрее (на 4-5%), когда слышали звуковой сигнал, который указывал на их победу.

Указывается, что это частично опровергает гипотезу о том, что медлительность пожилых людей связана с нарушением работы системы вознаграждения в мозге, которая была основана на факте того, что с возрастом уменьшается выработка дофамина. Теперь же выяснилось, что для пожилых людей вознаграждение не менее важно.

Информируется, что хотя обе группы участников быстрее достигали цели на экране, если ожидали вознаграждения, молодые люди делали это за счет быстроты движений, а пожилые люди – за счет более быстрой реакции: в среднем они начинали движение примерно на 17 миллисекунд раньше.

Кроме этого, как отмечается, мышцы пожилых людей тратили больше калорий на движение, чем мышцы у молодых людей.

Специалисты заявляют, что объясняет, почему люди в старости тратят больше энергии на то, чтобы встать с дивана, взять напиток из холодильника или пробежаться.

Соавтор исследования Роберт Куртер резюмировал: «Мозг, кажется, способен обнаружить очень небольшие изменения в том, сколько энергии использует организм, и соответствующим образом корректирует наши движения».

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