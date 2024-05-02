Ученые научились… омолаживать собак

Эксперты из Будапештского университета имени Этвоша Лоранда в Венгрии научились омолаживать собак. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты проанализировали влияние физических и когнитивных тренировок на здоровье и самочувствие пожилых собак в возрасте около десяти лет.

Специалисты по поведению животных организовали трехмесячные курсы, во время которых собаки выполняли физические упражнения, задания на умственные способности, а также оба вида тестов в комбинированном формате.

Оказалось в итоге, что животные, получавшие физиотерапию и комбинированную терапию, стали дружелюбнее и проявили большую поведенческую гибкость.

Информируется также, что когнитивная и комбинированная терапия усилили поиск новизны у собак.

При этом все интервенционные методы лечения сделали их более вовлеченными в окружающую среду.

Указывается, что наилучшим образом данные методы действовали на более молодых собаках, чей возраст составлял восемь лет. Животные с низкими исходными данными значительно улучшили результаты во всех сферах после курса, став более энергичными и любознательными.

Ученые уверяют, что занятия с собаками действительно замедляют их старение, улучшают здоровье и обеспечивают более длительную и счастливую жизнь.

Так, по их словам, всего один час игровой терапии в неделю в течение трех месяцев повышает когнитивные способности у пожилых псов.

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