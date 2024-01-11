Кто виноват и что делать?

Культурный код любой нации проявляет себя во всех сферах, будь то политика, экономика, бизнес, бытовая сфера, социальная, местное самоуправление и т.д. Например, частью нашего культурного кода является традиционный поиск причин наших проблем и неудач исключительно в действиях внешних сил. Мы практически никогда не ищем причины своих неудач в самих себе, в своих действиях или бездействии. Все кругом виноваты, кроме нас любимых. Неизбежным следствием такого примитивного поведения является наша виктимность, т.е. болезненная тяга постоянно пребывать в состоянии жертвы.

Эта психологическая проблема очень серьезная, и я убежден, что пока мы не вытравим из своего культурного кода свою жертвенность и свою вредную привычку искать причины наших проблем исключительно в действиях внешних сил, у нас не будет хороших перспектив.

Я не знаю, как решить эту культурно-психологическую проблему. Я бы начал с того, что законодательно ввел бы запрет на объяснения причин наших проблем действиями внешних сил. Или даже закрепил бы эту норму в Конституции.

Так и написал бы: «В наших проблемах виноваты только мы сами»

Шучу, конечно, но в самом деле , надо что — то делать!

Вот пример на злобу дня. Полтора года назад у нас были десятки тысяч добровольцев. А сейчас, по признанию наших военачальников, добровольцев нет, и мы переходим к принудительной, местами уродливой мобилизации, которая, мягко говоря, не повышает моральный дух. Это огромная проблема. На кону стоит очень много.

Так вот, если мы начнет, как всегда, искать причины этой проблемы в действиях внешних сил, наше будущее будет печально. I mean business.

Если же мы сразу признаем, что отсутствие добровольцев это следствие наших непрофессиональных действий или нашего бездействия, то у нас появиться шанс на изменение ситуации к лучшему.

Наблюдаем.....

Примечательно, что данную культурную черту я наблюдаю и у нашего бизнеса .

Я консультирую главным образом проблемные или даже кризисные бизнеса. Так вот, когда я спрашиваю владельцев или топ менеджеров в чем, на их взгляд, причины проблем их компаний, то я получаю следующие ответы:

— у нас не хватает капитала — 30%

— наши конкуренты слишком сильны — 20 %

— наши сотрудники очень слабые, но на рынке других нет — 20 %

— на рынке низкий платежеспособный спрос — 10%

— коррупция правоохранителей и налоговиков — 10%

— другие причины — 5 %

— наш собственный непрофессионализм — 5 %

Между тем последний ответ должен иметь, как минимум, 90%.

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