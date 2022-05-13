Синод УПЦ утвердил чин благословения беременной женщины и молитвы утешения в случае утраченной беременности

Главное: Принят чин для молитвенного благословения беременных женщин.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, такое решение принял Священный Синод Украинской Православной Церкви по итогам прошедшего 12 мая в Киево-Печерской лавре заседания.

Для церковного использования утверждены чин благословения беременной женщины, а также молитвы утешения для женщин в случае утраченной беременности.

Как сообщалось ранее, Священный Синод образовал мужской монастырь в честь великомученицы Анастасии Узорешительницы в Симферопольской епархии и утвердил наместника этой обители.

Балтская епархия получила благословение на богослужебное использование текста акафиста перед иконой Божией Матери «Славногорская».

Священный Синод выразил благодарность Предстоятелям, епископату, духовенству и верующим Поместных Православных Церквей, главам Государств, международным, общественным и волонтерским организациям за предоставление убежищ, попечительство и постоянную помощь украинским переселенцам.

По итогам заседания Священного Синода УПЦ было принято решение о созыве собрания верных Украинской Православной Церкви для обсуждения проблем церковной жизни, возникших в результате войны, а также решения обратиться к Генеральному прокурору Украины и Уполномоченному Верховной Раде Украины по правам человека о нарушении конституционных прав и свобод верующих Украинской Православной Церкви.

В тему: Священный Синод назвал попытки запрета УПЦ актом национального самоубийства.