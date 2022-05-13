Священный Синод назвал попытки запрета УПЦ актом национального самоубийства

Главное: Попытки запретить деятельность Украинской Православной Церкви недопустимы и содержат признаки диверсионной деятельности.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом говорится в заявлении Священного Синода Украинской Православной Церкви.

«Считаем недопустимыми попытки запретить деятельность Украинской Православной Церкви. Любые решения о запрете нашей Церкви и ограничении прав ее верующих преступны и нарушают Конституцию Украины. Такие действия можно квалифицировать не иначе как акт национального самоубийства, ведь они направлены против миллионов граждан Украины, принадлежащих к Украинской Православной Церкви и сегодня на разных уровнях — на фронте и в тылу — защищают нашу Родину», — подчеркивается в заявлении.

Священный Синод УПЦ выразил обеспокоенность, что, несмотря на взвешенные призывы Президента Украины и других государственных деятелей, в некоторых регионах имеют место нередкие случаи разжигания вражды и раздора на религиозной почве.

«Вместо единения народа в стремлении к победе и восстановлению мирной жизни, в стране разгорается внутренний, религиозный фронт. Так, группой народных депутатов Украины, по надуманным и заведомо ложным обвинениям, были поданы на рассмотрение в Верховную Раду Украины законопроекты о запрете деятельности нашей Церкви. Кроме того, в разных областях Украины имеют место случаи принятия органами местного самоуправления незаконных решений о запрете или ограничении деятельности местных религиозных общин Украинской Православной Церкви. С молчаливого согласия или же при активном вмешательстве местных властей активизировались захваты храмов Украинской Православной Церкви», — отмечается в документе.

Священный Синод констатировал, что факты нарушений прав верующих УПЦ являются следствием религиозной политики времен президентства Петра Порошенко и идеологии ПЦУ.

«Считаем, что преступные действия, направленные против Украинской Православной Церкви, имеют признаки подрывной и диверсионной деятельности и являются следствием бездействия Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести, призванной регулировать межрелигиозные отношения в Украине. В связи с этим, обращаемся к Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому как к гаранту соблюдения Конституции Украины с просьбой вмешаться в эту непростую ситуацию, остановить религиозную вражду в украинском обществе и принять необходимые меры против беззаконных действий в отношении Украинской Православной Церкви», — призвали в Украинской Православной Церкви.

Как сообщалось ранее, по итогам заседания Священного Синода УПЦ было принято решение о созыве собрания верных Украинской Православной Церкви для обсуждения проблем церковной жизни, возникших в результате войны, а также решение обратиться к Генеральному прокурору Украины и к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека о нарушении конституционных прав и свобод верующих Украинской Православной Церкви.

В тему: Священники УПЦ простились с погибшими защитниками Украины.