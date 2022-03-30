Ситуация на захваченных украинских АЭС — критическая, — МАГАТЭ

Главное: В Украину приехал глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси. и пообещал экстренную помощь для обеспечения безопасности ядерных объектов. По его словам, ситуация на захваченных украинских АЭС — критическая.

Детали: Глава Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси назвал критической ситуацию на захваченных украинских АЭС, сообщает пресс-служба Энергоатома в среду, 30 марта.

«Мы как международная организация будем постоянно следить за этой ситуацией. Мы считаем, что это критическая ситуация и будем делать все, чтобы приближать ее решение», — сказал он, заверив, что события на атомных станциях не удастся скрыть.

По его словам, вопрос освобождения занятых российскими войсками Чернобыльской и Запорожской АЭС следует рассматривать на разных уровнях.

«Этот вопрос нужно рассматривать на разных уровнях. Мы, конечно, надеемся, что момент прекращения огня уже близок, и те переговоры, которые идут между Украиной и Россией, приведут к миру», — сказал Гросси.

Он поблагодарил коллектив Южно-Украинской АЭС за защиту инфраструктуры в трудные времена.

«Я счастлив быть сейчас с вами. Мы следим за развитием событий с самого начала войны. Мы будем здесь и на связи с вами для того, чтобы все, что может произойти здесь, не осталось незамеченным, не осталось нерешенных проблем. Помните: у вас есть наша поддержка и весь мир смотрит на вас с очень теплыми чувствами», — сказал Гросси.

По его словам, в ходе его визита будут обсуждаться вопросы поддержки и помощи Украине.

«Вы должны знать, что представители многих стран обратились к нам с предложениями оказать поддержку через нашу организацию», — отметил глава МАГАТЭ.

Кроме того, Гросси в Твиттере написал: «Рассмотрены конкретные шаги по немедленному оказанию экстренной помощи для обеспечения безопасности ядерных объектов».

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