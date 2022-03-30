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Названы самые горячие точки Киевской области

Александр Панько
30.03.22 14:16
176
Названы самые горячие точки Киевской области

Главное: Киевская областная военная администрация назвала самые опасные напраления в Киевской области. Это Житомирская трасса, Буча — Ворзель — Гостомель, Немешаево, Дмитриевская община, Макаров, север Вышгородского района, а также территории определенных населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской общин Броварского района.

Детали: В Киевской области в течение 29 марта российские оккупанты более 30 раз обстреливали жилые массивы и социальную инфраструктуру. Захватчик коварно наносит ракетно-бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить жилые кварталы, сообщила в среду Киевская областная военная администрация.

«Белоцерковский, Бориспольский, Фастовский и Обуховский районы продержались ночь без обстрелов. Враг концентрируется на хранилищах горючего с целью усложнения логистического обеспечения и создания условий гуманитарного кризиса. В Иванковской, Дымерской и Полесской общинах Вышгородского района — гуманитарная катастрофа. Славутич полностью изолирован. Враг находится на въезде в город», — заявил глава КОВА Александр Павлюк в Telegram.

Самые опасные направления на выезд из Киева: Житомирская трасса, Буча — Ворзель — Гостомель, Немешаево, Дмитриевская община, Макаров, север Вышгородского района, а также территории определенных населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской общин Броварского района.

Наибольшие разрушения от обстрелов фиксируют в Бучанском (Ирпенская, Бучанская, Макаровская, Бородянская, Дмитровская общины), Броварском (Великодымерская община) и Вышгородском районах (Дымерская, Иванковская общины).

В Бородянской, Дмитровской и Гостомельской общинах происходит перемещение врага, частично отсутствует свет. Русские окопались в Бучанской и Немешаевской общинах, инфраструктура разрушена, связи практически нет.

В некоторых населенных пунктах Барышевской, Калитянской и Великодымерской общин — незначительное количество вражеской техники.

В тему: Киевлян предупредили о минах.

Тэги: Киев, общество, война, обстрел, Киевская область

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