Профессиональный дублёр голоса Софии Ротару отказывается навсегда от российского рынка

«Никогда бы не мог подумать, что жизнь может кардинально изменить свое русло в течении одного дня — 24 февраля. Эта дата надолго задержится как в моей памяти, так и у остальных граждан свободной и независимой Украины. Это трагический день, который принесёт смерти тысячи людей и ни в чём не повинных детей, разрушенные здания, голод, холод, страх от сирен и взрывов. Пришла война! И от кого? Со стороны государства, которое мы считали другом», — сообщил Макс Ротару.

«Я не желаю дарить своё творчество тем, кто не может остановить ненасытного тирана, который своими действиями несёт хаос, слёзы, боль утраты, разрушенные города и разбитые жизни», — добавил он.

Макс Ротару является профессиональным дублёром голоса Софии Ротару.

«Начиная с 15 марта, российские музыкальные платформы не смогут прокручивать треки с моим исполнением, так как они были изъяты.

Нам посчастливилось переехать в пригород Киева — в Бучу. Это было три года назад. Я даже не мог поверить, что данный город станет для меня таким родным, хотя я родился в Киеве. Утром 24 февраля нас потряс звук взрывов, который доносился из Гостомеля. Нас окутывал страх, но надежда на скорое завершение адских событий ещё тлела в наших сердцах. Всё изменило 3 марта, когда русские начали бомбить по мирным жилым районам и обычным жителям. Трупы людей лежали под ногами, кровь лилась рекой. Свист пуль и ракет проносился мимо окон домов. После этого территорию Бучи заполнили танки, что привело за собой полную изоляцию: в городе исчезли свет, газ, вода, люди не могут больше связываться с родными, так как связи тоже нет. Так прошло целых 7 дней. Нам пришлось выживать. Мало кто догадывается, как это — греть воду на свечках для того, чтоб выпить чашку чая. Все жители города сроднились и помогали друг другу. Мы стали одним целым и добывали воду и продукты, чтоб приготовить хоть что-то, чтоб не умереть от голода или обезвоживания. Нам повезло. Нас эвакуировали 10 марта. Сейчас мы в Киеве. Я не собираюсь покидать родной город, в котором родился, и буду здесь ожидать нашей победы.

Я очень благодарен знакомым, друзьям и коллегам, которые протянули руку помощи в такое сложное время.

Как бы мне хотелось поддержать свободный дух нашей страны своим творчеством, но все мои наработки остались в Буче. Поэтому творить что-то пока тяжеловато. Но для меня приносит большую радость то, что я могу помочь финансово жителям Харьковской, Херсонской и Черниговской областей. Я также не забываю о наших доблестных добровольцах и ЗСУ. Для меня важно помогать нуждающимся людям в данный непростой период. Это хоть чуть-чуть делает их счастливее и увереннее. Мне вручили общеукраинскую награду «За благотворительность», которая напоминает мне о том, что все наши действия должны исходить от сердца.

От меня поступало заявление о возвращении после длительного перерыва на мировую сцену. Это было в прошлом году. За это время я успел записать зимний альбом, а также выпустить новинки от феноменальной Софии Михайловны, у которой сердце и душа рвутся на части от уничтожения мирных жителей, детей и городов Украины российскими ракетами. Она также, как и я, в Киеве и молится за наших защитников и мирное небо над нами.

Возвращению не суждено было состоятся в связи с войной. Но я уверен, что обязательно выпущу украиноязычный альбом с песнями Софии Михайловны и обязательно спою «Одну калину» в унисон со всей страной», — сказал Ротару.