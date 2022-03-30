Возле ЧАЭС могут взорваться боеприпасы – Украина требует ООН вмешаться

Главное: Ситуация на ЧАЭС остается непростой. Украина требует, что ООН вмешалась.

Детали: Вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук рассказала о непростой ситуации на Чернобыльской АЭС. Украина требует ООН ввести в зону отчуждения специальную миссию.

Чиновница рассказала: «Генштаб предупреждал об угрозе самодетонации боеприпасов, огромный склад которых Россия обустроила возле ЧАЭС».

Она отметила: «Россия должна немедленно вывести войска из Чернобыльской зоны. Мы требуем от Совбеза ООН немедленно принять меры по демилитаризации зоны отчуждения Чернобыльской АЭС и введения туда специальной миссии ООН для предотвращения риска повторения Чернобыльской ядерной катастрофы».

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