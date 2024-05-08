Сотрудников ТЦК будут наказывать за нарушение прав человека

Сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки во время проведения мобилизации не должны нарушать права человека, потому что за это их ждет наказание. Об этом заявил член комитета Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Федор Вениславский.

Он отметил, что нарушать права человека, даже несмотря на военное положение в стране, нельзя.

По его словам, бывают случаи, которые приобретают не только общественную огласку, но на них реагируют правоохранительные органы, если в действиях представителей ТЦК и СП есть признаки правонарушения или уголовные, или административные, а дальше они регистрируются и расследуются.

«Очень многие представители ТЦК СП после таких скандальных случаев нарушения прав человека просто перестают быть представителями ТЦК СП и отправляются в боевые подразделения», — резюмировал Вениславский.

Напомним, в ТЦК объяснили, как украинским мужчинам за границей обновить данные.